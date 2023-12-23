أستاذ هندسة طاقة: قطاع البترول حقق نجاحات غير مسبوقة خلال الـ9 سنوات الماضية

أكد رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن قطاع البترول خلال الـ9 سنوات الماضية، حقق حزمة من النجاحات غير المسبوقة، أبرزها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي

وقال «أبوالعلا» خلال مداخلة هاتفية برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، إن استيراد الغاز الطبيعي يكلف مصر سنويا نحو 3 مليارات دولار، موضحًا أن مصر لو لم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لتعرض الاقتصاد لكارثة كبرى، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أنه «استضافة مصر لكوب 27، العام الماضي في شرم الشيخ، كان له العديد من الدلالات التي تشير إلى وضع مصر على الخريطة الصحيحة لتصنيع الهيدروجين الأخضر».

وأوضح أستاذ هندسة البترول والطاقة أن إنتاج الهيدروجين يُصَنَّف وفقًا لدرجة لونه، مشيرًا إلى أن الغاز الطبيعي من أقل مصادر الطاقة للانبعاثات الضارة.

دخول مصر لعالم تصنيع الطاقة النظيفة

ولفت رمضان أبوالعلا إلى أن «مصر انتهجت عدة خطوات للدخول في عالم تصنيع الطاقة النظيفة، كما أنها من الدول الرائدة في عملية التصنيع الهيدروجين»، مشيرًا إلى أن القارة السمراء من أقل الدول في انبعاثات الطاقة الضارة للبيئة.