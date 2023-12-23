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«البترول» تفتتح مشروعات خدمية مجتمعية لأهالي الإسكندرية

كتب:

مارينا رؤوف
01:36 م | السبت 23 ديسمبر 2023
خلال الافتتاح

خلال الافتتاح

افتتحت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم السبت عددًا من مشروعات الخدمة المجتمعية لأهالي قرية فلسطين بمركز العامرية في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للمسؤولية المجتمعية التي أطلقها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بهدف دعم وزيادة مساهمةِ القطاع في التنمية المجتمعية ولا سيما في المناطق الأولى بالرعاية. 

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب للمكتب الفني ، والمهندس عمرو لطفي رئيس شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) التابعة لقطاع البترول، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للمسئولية المجتمعية، والأستاذ أحمد الجندي رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان.

وشملت المشروعات التي قدمتها وزارة البترول والثروة المعدنية لأهالي قرية فلسطين من خلال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، رفع كفاءة 55 منزلًا من إعادة بناء وفرش وتجهيز، وتنفيذ عدد 37 مشروعًا صغيرًا، وكذلك تسليم عدد من رؤوس الماشية بما يسهم في توفير دخل مستدام للأسرة، علاوة على تسليم عدد من الكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

جهود البترول لتعزيز التنمية المستدامة 

وتأتي تلك المشروعات ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية بمختلف محافظات مصر.

ومن الجدير بالذكر أنه قطاع البترول نفذ خلال الأعوام السابقة بتنفيذ العديد من مشروعات المسئولية المجتمعية في محافظة الإسكندرية في مجالات الصحة والتعليم والتدريب وبناء القدرات وإعادة بناء وتأهيل عدد كبير من المنازل بقرى المحافظة، وذلك في إطار ما يوليه القطاع من اهتمام كبير بتنمية قرى محافظة الإسكندرية الأكثر احتياجاً في ظل تواجد عدد ضخم من مشروعات ومواقع العمل البترولي بالمحافظة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.