رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

قيادية بـ«حماة الوطن»: اختيار المصريين للسيسي نابع عن ثقة كاملة في إدارته

كتب:

محمد أباظة
11:58 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الدكتورة زينب نوار

الدكتورة زينب نوار

هنأت الدكتورة زينب نوار، وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بولاية رئاسية جديدة، مضيفة أن ذلك يؤكد وعي المصريين وتطلعهم نحو مستقبل أفضل وغد مشرق.

وأكدت في بيان لها أن اختيار المصريين للرئيس السيسي نابع من ثقة كاملة في قيادته لمصر، في ظل الظروف الصعبة والتحديات والمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، ودعما لمسيرة البناء والتنمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن إلى أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، والظروف الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم بسبب الحروب، مؤكدة أن الرئيس السيسي حافظ على أمن مصر القومي واستقراره.

 

اقرأ المزيد:

«تضامن القاهرة» تهنئ السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية 2024

«الريادة»: الانتخابات الرئاسية 2024 ملحمة وطنية بمشاركة المصريين

يحيى الفخراني: مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 حتى إعلان النتيجة يدعو للفخر

رئيس البرلمان العربي: الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت نزاهة وحيادية وإقبالا كبيرا
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.