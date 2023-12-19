قيادية بـ«حماة الوطن»: اختيار المصريين للسيسي نابع عن ثقة كاملة في إدارته

هنأت الدكتورة زينب نوار، وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 بولاية رئاسية جديدة، مضيفة أن ذلك يؤكد وعي المصريين وتطلعهم نحو مستقبل أفضل وغد مشرق.

وأكدت في بيان لها أن اختيار المصريين للرئيس السيسي نابع من ثقة كاملة في قيادته لمصر، في ظل الظروف الصعبة والتحديات والمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية، ودعما لمسيرة البناء والتنمية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشارت وكيل الهيئة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن إلى أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، والظروف الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم بسبب الحروب، مؤكدة أن الرئيس السيسي حافظ على أمن مصر القومي واستقراره.