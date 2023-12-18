حماة الوطن ينظم احتفالية بمناسبة فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة

نظم حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، احتفالية أمام مقره بالتجمع الخامس، بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشارك في الاحتفالية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، الدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وعدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات والكوادر التنظيمية وأعضاء حماة الوطن وعددا كبيرا من نجوم الرياضة.

وعبر الحزب خلال الاحتفالية عن سعادته بنجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء تكليلا لجهود سنوات من العمل والجهد لصالح مصر وشعبها.

وتعهد حزب حماة الوطن، باستمرار دعم ومساندة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المنشودة وللحفاظ على كافة الإنجازات والمكتسبات.