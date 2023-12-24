الدراما تسيطر على أغاني نجوم الطرب تزامنا مع احتفالات الكريسماس 2024

أجواء مليئة بالبهجة والفرحة ينتظرها الجمهور كل عام في جميع بقاع العالم، احتفالا بقدوم العام الجديد، وأعياد الكريسماس، والتي حرص عدد من نجوم الطرب على مشاركة جمهورهم تلك الطقوس بأغاني جديدة، ولكن جاءت الأغاني في إطار درامي وهو ما فاق التوقعات بخلاف كل عام، والذي يأتي تزامنًا مع الأحداث المؤسفة التي يشهدها عدد من الدول العربية من بينها فلسطين، والتي يستعرضها «الوطن» في التقرير التالي:

بهاء سلطان

وطرح المطرب بهاء سلطان أغنيته الجديدة بعنوان «قبل ما أمشي»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت 84 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة على طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أصالة

طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة بعنوان «جنة الحب»، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تزامنًا مع احتفالات أعياد رأس السنة، وهي من ألحان فايز السعيد، وكلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، ومن توزيع نور هاشم، واقتربت الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة خلال 48 ساعة من طرحها.

رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال أغنيته الجديدة لرأس السنة بعنوان «أهي مشيت»، بالتعاون مع المطرب فريد، والتي جاءت على طريقة الديو، وهي من ألحان رامي جمال، وكلمات جمال الخولي وتوزيع زاك.

محمد نور

كما طرح المطرب محمد نور أغنية جديدة بعنوان «عاليا»، مع ابنته والتي قام بإهدائها لها، وهي من توزيع محمد شفيق، وكلمات مايكل توفيق، وألحان محمد غريب.

عمرو دياب

وأعلن عمرو دياب عن طرح ألبومه الجديد بعنوان «مكانك»، والذي يضم 12 أغنية، ومن المقرر أن يطرحه في الأيام المقبلة تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، حسبما أعلن عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي يعود بها للألبومات بعد عام 2021 منذ ألبوم «يا أنا يا لأ».