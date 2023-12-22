عمرو دياب يتألق في آخر حفلات 2023 بالتجمع الخامس (صور)

أشعل الفنان عمرو دياب أجواء التجمع الخامس في حفل كبير أحياه بجامعة المستقبل، وشهدت منطقة الحفل زحاما مروريا شديدا قبل انطلاقه بساعات حيث احتشد الآلاف من جمهور الهضبة لحضور آخر حفلاته بالقاهرة في 2023.

أغاني الهضبة

ومع انطلاق الحفل صعد عمرو دياب إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وسط حماس وتفاعل شديد من الجمهور، وعلى مدار ساعتين قدم عمرو دياب فاصلا من أشهر أغنياته منها «ده لو اتساب، بحبه، إنت الحظ، وياه، زي ما إنت، قمرين، نور العين، العالم الله، ليلي نهاري، راجع، شكرا من هنا لبكره، يتعلموا، يا قمر، المعنويات مرتفعة، هتتدلع».

ألبوم غنائي في السنة الجديدة

أعلن الفنان عمرو دياب، عن قرب صدور ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «مكانك»، ويضم الألبوم 12 أغنية، وروج الهضبة للألبوم الجديد عبر حساباته الرسمية في منصات السوشيال ميديا.