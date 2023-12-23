رئيس جامعة جنوب الوادي يشارك في لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا

شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي في لجنة اختيار الوظائف القيادية العليا بجامعة الأقصر التي انعقدت برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، اليوم السبت، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد رشدي إبراهيم، عميد كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود النوبي آدم، عميد كلية العلوم بجامعة الأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب بجامعة الأقصر، والدكتور أسامة أبو النصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر.

جامعة جنوب الوادي

وأبدى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي سعادته وتقديره لجامعة الأقصر ورئيسها ومنسوبيها على حسن الاستقبال وثمن حرص اللجنة العليا على الشفافية والحيادية في تقييم المتقدمين للوظائف القيادية العليا بجامعة الأقصر وتمنى التوفيق والسداد للجميع.

جامعة الأقصر

أوضح الدكتور حمدي حسين رئيس الجامعة أن اللجنة، استمعت خلال إجراء المقابلات، إلى خطط مقترحات تطوير الأداء، المقدمة من المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف اختيار القيادة الفاعلة، التي تسهم في ترسيخ قيم الجامعة، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها، وتعزيز رؤيتها؛ وذلك وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة الوظيفية.

وأكد رئيس جامعة الأقصر على حرص الجامعة استكمال الهيكل الوظيفي والإداري لديها؛ لاستكمال مسيرة التنمية والتوسع التي بدأتها الجامعة، بما يسهم في توفير خدمة تعليمية متميزة، وإتاحة البرامج المتطورة؛ التي تلبي متطلبات سوق العمل، ووظائف المستقبل.