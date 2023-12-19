افتح حساب بشروط بسيطة.. البنك الزراعي يفتح أبواب التوفير أمام المصريين

تقدم العديد من البنوك المصرية الفترة الحالية فرصة للمواطنين الراغبين في فتح حساب توفير القيام بذلك من خلال الإعلان عبر الموقع الرسمي للبنوك عن كل التفاصيل والشروط الواجب توافرها عند الذهاب للبنك الذي يفضل المواطن فتح حساب داخلة، لذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل وشروط فتح حساب توفير داخل البنك الزراعي المصري والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل حساب التوفير من البنك الزراعي

- يبلغ الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

- يمكن للعميل صرف العائد كل 3 أشهر.

- يتمّ احتساب العائد في نهاية العام.

- إمكانية السحب والإيداع في أي وقت من فروع البنك الزراعي المصري.

- العائد يكون معفي من كل الضرائب.

- كما يمكن فتح حساب توفير بأسماء القصر.

- إجراء التحويلات من حساب التوفير للعميل داخل وخارج مصر.

- ومن الممكن تحويل المرتب أو المعاش إلى حساب التوفير.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر.

- استيفاء طلب فتح حساب توفير.