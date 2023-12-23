أسعار الذهب في مصر اليوم السبت.. اعرف الجرام عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب استقراراً ملحوظاً في محلات الصاغة والأسواق المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، مقارنةً بأسعار بداية التعاملات الصباحية، حيث استقر سعر الجرام عيار 21، عند مستوى نحو 3030 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الذهب اليوم، وفقاً لأخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة الذهب.

- استقر سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، ليسجل نحو 3463 جنيهاً للشراء، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

- وبالنسبة لجرام الذهب عيار 22، اليوم السبت، فقد استقر عند مستوى 3174 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية أو ضريبة.

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت، 3030 جنيهاً للشراء، بدون مصنعية.

- بينما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل نحو 2597 جنيهاً للشراء.

- واستقر جرام الذهب عيار 14 عند مستوى 2020 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 23-12-2023، في مصر، نحو 24240 جنيهاً، بينما سجلت الأونصة الذهبية في الأسواق العالمية نحو 2053 دولاراً.