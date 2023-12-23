تقديم الرعاية البيطرية لـ8 آلاف حالة ضمن قوافل لجامعة طنطا

أطلقت جامعة طنطا خلال هذا الشهر 7 قوافل تنموية شاملة لقرى ومراكز المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت، قرية عطف أبو هندي مركز قطور، وقرية شبرا قاص مركز السنطة وكفر فيالة مركز المحلة الكبرى، والشين مركز قطور، وكفر الهلاوي مركز كفر الزيات، وميت حبيب مركز سمنود، وقرية محلة اللبن مركز بسيون بالتنسيق مع محافظة الغربية، ومؤسسة حياة كريمة.

صرف الدواء بالمجان

شهدت القوافل توقيع الكشف الطبي على 8067 حالة من خلال 16 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات مجانا، وتحويل 536 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، كما قدمت القوافل الخدمات البيطرية لأكثر 25170 رؤوس ماشية وطيور،

شارك بالقوافل عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والصيادلة، وتم توقيع الكشف الطبي في مختلف التخصصات، وتم تحويل 536 حالة مستشفيات جامعة طنطا بواقع 44 جراحة مخ وأعصاب، و27 أطفال، 57 عظام، و40 جلدية،21 باطنة، و30 مسالك بولية، 74 أنف وأذن وحنجرة، 28 جراحة عامة، 42 الصدر، 29 نفسية وعصبية، 126 طب وجراحة العيون، و18 قلب وأوعية دموية.

إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطن

كما شهدت القوافل إجراء اختبارات محو الأمية لـ 467 مواطن، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية وتثقيف صحي لأهالي القري عن مرض السكر والضغط، وأسس إدراك الأمراض النفسية وكيفية اكتشافها والتعامل معها، وصحة الأم وحديثي الولادة.

كما تم توزيع 3000 كتاب للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية خلال قوافل الجامعة، ولأبناء العاملين بالمستشفيات الجامعية ضمن قوافل المساعدات.