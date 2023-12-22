فنادق الغردقة تكرم موظفيها وتدعو أسرهم لقضاء يوم مجاني

حرصت أجهزة الغردقة على تكريم العاملين بالفنادق السياحية، بدعوة أسرهم لقضاء يوم بالمجان في الفنادق التي يعملون بها، وذلك تقديرًا لمجهودهم في خدمة القطاع السياحي بالبحر الأحمر، وسط فرحة الأهالي وأطفالهم، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

تكريم العاملين بفنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن مجموعة فنادق ومنتجعات سياحية بالغردقة حرصت على المشاركة في تكريم العاملين بالقطاع السياحي في حفل كبير، وتوزيع شهادات تقدير وجوائز مالية.

يوم بالمجان في الفنادق

وأكد الخبير السياحي، لـ«الوطن»، توجيه الدعوة لأسر الموظفين، لقضاء يوم بالمجان في الفنادق التي يعملون بها، وتوزيع هدايا على الأطفال كنوع من أنواع الترفيه، وإدخال البهجة والسرور عليهم، وذلك قبل نهاية العام واستقبال حفلات الكريسماس والعام الجديد.

حفل تكريم العاملين وأسرهم بالفنادق

وأشار رضا الدخاخني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن الهدف من الفكرة هو تقديم الشكر والعرفان للعاملين بالقطاع السياحي ورفع درجة الولاء والانتماء لديهم لبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالخدمات السياحية المقدمة للسياح.

وعبّر حسني شوقي، أحد العاملين بالقطاع السياحي في الغردقة، لـ«الوطن»، عن سعادته بالدعوة، والتي تعكس اهتمام المسؤولين بالمورد البشري وتقدير مجهوده في القطاع السياحي.

وقال علي محمد، إنها لفتة طيبة أدخلت البهجة والسرور على أسر العاملين بقطاع الفنادق السياحية، ورفعت من روحهم المعنوية، مما ينعكس بالإيجاب على عملهم بالقطاع السياحي.

وقدم الشيف مصطفى حفناوي، الشكر لصاحب الفكرة وللمسؤولين عن تنفيذها، والتي عكست مدى نجاحها في شعور العامل بالانتماء للمكان الذي يعمل به.