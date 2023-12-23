آلاف السياح على شواطئ الغردقة ينتظرون هدايا «بابا نويل» في الكريسماس

أيام قليلة ويحتفل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية بالكريسماس على شواطئ الغردقة، بينما ينتظرون الآن قدوم «بابا نويل» مرتديًا زيه الشهير باللون الأحمر؛ لتوزيع الهدايا على المحتفلين، وتبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية، معهم.

بابا نويل يوزع هدايا الكريسماس على السائحين

كشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أنّ آلاف السياح بالغردقة ومرسى علم في انتظار بابا نويل محملًا بالهدايا، قادمًا من بلجيكا للعام التاسع على التوالي، وذلك ضمن احتفالات الكريسماس بشواطئ البحر الأحمر.

ولفت «عثمان» إلى أنّ شخصية بابا نويل يجسدها السائح البلجيكي كون هلارت قادمًا من بلجيكا إلى الغردقة، والذي يحرص على هذه الرحلة كل عام للاحتفال بالكريسماس، وتوزيع الهدايا على السائحين والتقط الصور التذكارية، ثمّ زيارة شواطئ مرسى علم؛ لاستكمال الاحتفالات مع السائحين.

بابا نويل بفنادق الغردقة ومرسى علم

ومن جانبه، أوضح كريستوفر لامبرخت القنصل الشرفي لبلجيكا في البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» أنّ البلجيكى كون هلارت الذي يجسد شخصية بابا نويل، يحرص على قضاء الاحتفالات بفنادق البحر الأحمر.

واختتم «لامبرخت» بالإشارة إلى أنّ «هلارت» يزور فنادق الغردقة ومرسى للسنة التاسعة، وينتظره السائحون كل عام، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس.