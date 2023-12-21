المحار والقواقع والاستاكوزا والدندي.. أشهر مأكولات الكريسماس في الغردقة

تستعد فنادق الغردقة للاحتفال بالكريسماس بحضور الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأوروبية الذين حرصوا على الاحتفال بالغردقة، واستعدت الفنادق بخيمة الكريسماس وتجهيزات لحفلة الكريسماس والتي تشمل طقوسا خاصة وبوفيه يضم مأكولات أعدت خصيصاً لهذه المناسبة.

أشهر مأكولات في الكريسماس

وأشار مصطفى حفناوي شيف العمومي، بأحد الفنادق السياحية بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن حفل الكريسماس يضم بوفيه أعد خصيصاً لهذه المناسبة وأشهر مأكولات في الكريسماس منها المحار والقواقع والاستاكوزا والدندي، بالإضافة إلى عصائر الفراولة الطازجة وحلويات غربية بالفراولة.

احتفالات الكريسماس بفنادق الغردقة

وأشار سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن احتفال الكريسماس بفنادق الغردقة له طقوس خاصة تبدأ من الصباح بتوزيع الهدايا على السياح وإعداد بوفيه خاص يضم مأكولات يحرص السياح على تناولها في الكريسماس.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن السياح يحرصون على ارتداء زي باللون الأحمر يشبه أزياء بابا نويل ويتبادلون الورد الحمراء وتنتشر مجسمات بابا نويل في أرجاء الفندق وعبارات التهاني.

وأشار إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في ليلة الكريسماس، حيث تتعدى نسبة الإشغالات 90% يتوافد الآلاف السياح الأجانب أكثر من 15 جنسية من مختلف الجنسيات الأجنبية على فنادق الغردقة للاحتفال بالكريسماس.