إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات بالبحر الأحمر استعدادا لاحتفالات الكريسماس

أعلنت أجهزة البحر الأحمر حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاحتفالات الكريسماس، وتشكيل غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة الاحتفالات وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط الفنادق والمنشآت السياحية، تزامناً مع استقبال آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من الدول الأوروبية.

فنادق البحر الأحمر تحتفل بالكريسماس

وأشار كامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية للاحتفال بالكريسماس، إذ تشهد البحر الأحمر احتفالات الآلاف السائحين الأجانب في 300 فندق ومنتجع سياحي، تمتد من الغردقة إلى مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

استعدادات احتفالات الكريسماس

ولفت إلى أن هناك استعدادات خاصة بالكريسماس، إذ انتشرت خيمة الكريسماس بالفنادق، وأعلن القطاع السياحي حالة الطوارئ ومنع إجازات العاملين والتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر ومديريات الأمن والصحة ومرفق الإسعاف لتأمين احتفالات الكريسماس.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأكد ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة لتكسر حاجز 95 %، من جنسيات أجنبية مختلفة، إذ استقبلت الغردقة ومرسى علم اليوم السبت، حوالي 33 ألف سائح أجنبي من دول أوروبا.