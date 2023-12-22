ماذا يوجد في خيمة الكريسماس الشهيرة بالغردقة؟

ساعات وتبدأ الاحتفالات بالكريسماس في فنادق الغردقة بحضور آلاف السائحين الأجانب من 15 جنسية أجنبية، داخل خيمة الكريسماس الشهيرة والتي أعدت خصيصاً لهذه المناسبة التي يحتفل بها الملايين حول العالم.

تجهيزات خيمة الكريسماس

وقال عصام علي عضو غرفة المنشآت السياحية في تصريحات لـ«الوطن» انتهت فنادق الغردقة من تجهيزات خيمة الكريسماس في المناطق المفتوحة وعلى حمامات السباحة وبالشواطىء لاستقبال آلاف السائحين الأجانب، حيث تلقت الفنادق عددًا كبيرًا من الحجوزات للحضور في خيمة الكريسماس الشهيرة، وحسب الحجوزات سياح أكثر من 15 جنسية أجنبية تحتفل بالكريسماس بفنادق الغردقة.

خيمة الكريسماس

وأضاف أن الخيمة تزينت أشجار الكريسماس ومجسمات بابا نويل والورود الحمراء والقلوب وتجهيز قاعات الحفل ومسرح للعروض الفنية و الموسيقية ومساحات البوفيه ومناضد، ويكسوها اللون الأحمر ومزودة بأجهزة الصوت والضوء وسماعات داخلية وشاشات عرض.

حفلة الكريسماس

وأوضح أن حفلة الكريسماس تبدأ في الساعة السادسة مساءً، حيث يتم الدخول حسب الحجز، وتبدأ فقرات الحفل بعروض موسيقية وحفلات فنية، ثم يتم افتتاح بوفيه الكريسماس الذي يضم مأكولات أعدت خصيصًا لهذه المناسبة، منها الدندي والأسماك والإستاكوزا، ومشروبات خاصة بالكريسماس، ثم فقرات خاصة بالشو روسي والبرازيلي والفلكلور الشعبي، وتستمر فقرات الحفل حتى منتصف الليل.