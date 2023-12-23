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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

كتب:

محمد أبو عمرة
08:40 م | السبت 23 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأكد رئيس جزر القمر، اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه، ثمًن الرئيس السيسي، الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكدا حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.