رئيس جزر القمر يهنئ الرئيس السيسي بفوزه بولاية جديدة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا، من غزالي عثماني رئيس جزر القمر الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، توجه خلاله بالتهنئة للرئيس على إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأكد رئيس جزر القمر، اعتزاز بلاده بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين.

ومن جانبه، ثمًن الرئيس السيسي، الاتصال من أخيه رئيس جزر القمر، مؤكدا حرص مصر على استمرار وتطوير مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، والتشاور والتنسيق المستمر بينهما لما يحقق مصالح الدولتين والقارة الأفريقية.