مدير المركز الإعلامي لـ«حياة كريمة»: المبادرة أنهت عصور التهميش بالقرى

قالت الدكتورة غادة البهنساوي، مدير المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان إلى جانب البنية التحتية، مؤكدة أن هدفها الأسمى هو رسم البسمة على وجوه الأسر.

وأضافت «البهنساوي» لـ«الوطن»، أن حياة كريمة أطلقت العديد من المبادرات تحت مظلتها، والتي تخطت أكثر من 20 مبادرة بالتوازي مع المبادرة الرئاسية بهدف خدمة الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الإنسانية في قرى حياة كريمة من بينها مبادرة من إنسان لإنسان، رد الجميل، التصالح حياة، وصل الخير والتي أطلقت على 4 مراحل، قطار الخير، حماية، ابدأ حياة، راجعين نتعلم، التعليم حياة، بالوعي مصر تتغير، ويدوم الفرح وأنت الحياة وتقدر في 10 أيام، خطى، سُقيا.

تحسين حياة 60 مليون مواطن

وأوضحت أن حياة كريمة عملت منذ اللحظة الأولى على تحقيق التنمية الكاملة في ريف وقرى مصر، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أحدثت طفرة نوعية في الارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من التهميش وافتقاره إلى المقومات الأساسية، فجاءت المبادرة لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.