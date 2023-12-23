«زراعة جنوب سيناء» تشيد بدور المرأة في تحقيق التنمية: مشاركتها ضرورية

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن القطاع الزراعي بسيناء يدرك جيدا الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع، ويعتبر مشاركتها أمرًا ضروريًا في عملية التنمية الزراعية على أرض سيناء.

وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء يشيد بدور المرأة

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن هناك العديد من النماذج المشرفة التي يحفل بها القطاع الزراعي من مهندسات زراعيات وباحثات وعالمات في العلوم الزراعية، وأيضا هناك سيدات اقتحمن مجال الاستثمار في القطاع الزراعي بإنشاء مشروعات زراعية.

وتابع أنه من بين تلك السيدات نجلاء إدوارد، وهي من السيدات اللاتي دخلن عالم الزراعة على أرض جنوب سيناء، فهي تمتلك مزرعة وتقوم بتربية الخيل وبعض الطيور والحيوانات الأخرى، علاوة على المحاصيل المختلفة فيها، موضحا أنه حرص على زيارة مزرعتها، وتقديم الدعم اللازم لها، للإسهام في التوسع بالزراعات القائمة وزياده الثروة الحيوانية.

التنمية الزراعية في جنوب سيناء

ومن جانبها، قالت نجلاء إدوارد، صاحبة المزرعة، إن المزرعة تضم العديد من العمالة المباشرة وغير المباشرة، مما يسهم في زيادة عجلة التنمية على أرض المحافظة، ليس فقط فيما يتعلق بقطاع الزراعة بل في كل القطاعات الأخرى، مشيدة بدور مديرية الزراعة لمتابعتها واهتمامها بالأنشطة الزراعية.