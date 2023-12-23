طالبات «فندقية السويس» يصعدن للمنافسة في المسابقة العالمية للمهارات

تأهلت طالبات مدرسة السويس الفندقية المتقدمة للمنافسة على مستوى العالم في المسابقة العالمية للمهارات، التي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024.

حصدت الطالبة رحمة فوزي، بالصف الخامس الفندقي، المركز الأول، والطالبة فاطمة عبد الله، المركز الثاني، على مستوى الجمهورية في المسابقة الوطنية للمهارات.

المسابقة العالمية للمهارات

وتأتي هذه المشاركة في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات «WorldSkills»، التي تستهدف تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم.

وقالت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، إنه قد تأهل للتصفيات النهائية للمسابقة الوطنية للمهارات 75 طالبا وطالبة، للتنافس في 15 مهارة مختلفة.

واختتمت بالإشارة إلى أن هذه المشاركة تعتبر إنجازًا كبيرًا لطالبات مدرسة السويس الفندقية المتقدمة، وتعكس تميز التعليم الفني في مصر، وقدرة الطلاب على المنافسة على مستوى العالم.