اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسل 125 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامه بشراء العقارات والأراضي بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ125 مليون جنيه تقريبا.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.