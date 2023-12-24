أمطار تضرب بعض المناطق في الوجه البحري اليوم.. وظاهرة جوية على الطرق

تشهد محافظات الدلتا حالة من التقلبات الجوية اليوم الأحد، مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار على بعض المناطق، مع نشاط للرياح، ووجود شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى محافظات الدلتا.

حالة الطقس في محافظات الدلتا اليوم الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد على محافظات الدلتا تكون لطيفة في الصباح، وباردة ليلا على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار بنسبة 40% على محافظات شمال الدلتا، كما شددت على الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية من الساعة الرابعة إلى التاسعة صباحاً.

درجات الحرارة في محافظات الدلتا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة في محافظات الدلتا تكون العظمى 22 درجة بينما الصغرى 14 درجة، مع نشاط للرياح بسرعة 28 كيلو مترا في الساعة.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وأكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد سقوط أمطار بنسب متفاوتة تصل إلى 30% على عدد من المحافظات، ووجود شبورة مائية في الصباح تصل إلى كثيفة في بعض المناطق، ونشاط للرياح، مع استقرار في درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات.