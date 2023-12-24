مركز شباب «سليم الحي» في السويس يقيم معسكر اليوم الواحد

نفذ مركز شباب سليم الحي التابع لإدارة الأربعين، معسكر اليوم الواحد بمشاركة الأعضاء، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، ضمن خطة شهر ديسمبر.

المعسكرات تهدف للتوعية ودعم قيم الانتماء

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة، الشباب والرياضة في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المعسكرات تهدف إلى دعم قيم الولاء والانتماء، وكذلك إلى توعية الأعضاء في كيفية تحديد أهدافهم والتخطيط لها، وأيضا تنظيم الوقت، مشيرا إلى أنه كذلك تسعى هذه المعسكرات إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء نحو وطننا العزيز من خلال ورش العمل الخاصة بالمواطنة والسلوكيات والتفرقة بين السلوك السلبي والسلوك الإيجابي لدى الأعضاء في هذه المرحلة العمرية.

التعريف بأهمية ممارسة الرياضة

وتابع وكيل الرياضة بالسويس، أنه من خلال المعسكرات أيضًا يجري تعريف الأعضاء بأهمية ممارسة الرياضة والألعاب الترويحية لأعضاء من خلال الورشة الرياضية وإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية لبناء أجسامهم بطريقه صحية صحيحة، أيضًا صقل مواهبهم الفنية واكتشافها من خلال الورش الفنية.

يأتي ذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.