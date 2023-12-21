جامعة السويس تحتل المركز الـ37 في تصنيف الجامعات العربية «AUR»

أعلن الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، احتلال الجامعة المركز الـ37 ضمن، في تصنيف الجامعات العربية، من بين أكثر من 200 جامعة.

مؤشرات تصنيف الجامعات

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان، أنّ المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها التصنيف العربي للجامعات، تشمل التعليم والتعلم، والبحث العلمي، والإبداع والريادة والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

وأضاف رئيس جامعة السويس، أنه يجري قياس المؤشرات التي يعتمد عليها التصنيف العربي للجامعات، باستخدام 9 معايير بأوزان جرى اختيارها بعناية فائقة.

وأكّد رئيس جامعة السويس، أنّ هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الرقي بمستوى الجامعات المصرية لتكون على طريق التميز إقليميًا ودوليًا.

وأشار الدكتور أشرف حنيجل، إلى الدعم المتواصل الذي تتلقاه الجامعة وجميع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، من الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رئيس الجامعة يهنئ الفائزين في التصنيف

وجّه رئيس جامعة السويس، التهنئة للفائزين على ملف تصنيف الجامعة متمنيًا للجميع دوام التقدم، وكذا لكافة منسوبي الجامعة على هذه المكانة المتميزة، مؤكدًا على أن هذا الإنجاز ما كان ليحدث لولا الإخلاص والتفاني في العمل الأكاديمية من كافة أبناء الجامعة

يذكر أنّ هذا التصنيف يهدف إلى أن يكون مُحفزًا أساسيًا للأكاديميين، فبجانب جودة التعليم والبحث العلمي، أشار التصنيف إلى أهمية تحول الجامعات إلى الجيلين الثالث والرابع للجامعات مع إدخال مؤشرين للعلم المفتوح، من خلال توطيد العلاقات الدولية والتعاون مع المستفيدين النهائيين، وتشجيعهم على تحويل مخرجاتهم البحثية إلى منتجات تفيد المجتمع؛ ليساعد كل ما سبق في استقطاب الأساتذة المتميزين للتدريس في الجامعات، والطلاب المتفوقين والوافدين للالتحاق بالجامعات للدراسة.