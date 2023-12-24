رسميا.. اعرف معاشك بعد تطبيق الزيادة خلال أيام

تبقى أقل من 7 أيام على انتهاء شهر ديسمبر، ليحل موعد صرف معاشات شهر يناير 2024، والذي سوف يصرف بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

زيادة الحد الأدنى لـ1300 جنيها

ويستفيد من زيادة معاشات شهر يناير أكثر من 11 مليون مواطن مصري، على المعاش، وفقا لما أعلنه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، زيادة الحد الأدنى للمعاشات للمحالين على المعاش بسبب بلوغ السن القانونية، في يناير 2024، إلى 1300 جنيه كحد أدنى بدلا من 1105 جنيهات.

وبذلك سيصل الحد الأقصى لقيمة المعاشات، إلى 10080 جنيها بدلا من 8720 جنيها، وذلك بداية من صرف معاشات شهر يناير 2024.

السبب في زيادة المعاشات

ووفقا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فإن هذه الزيادات في المعاشات ترجع إلى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك اعتبارا من 1/1/2024.