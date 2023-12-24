بعدما ضربت تسيمكاس لاعب الريدز.. ما هي إصابة الترقوة ومدة العلاج؟

من جديد طاردت لعنة الإصابات لاعبي ليفربول، بعدما طالت كوستاس تسيمكاس لاعب الريدز، في ليلة التعادل بقمة الدوري الإنجليزي، التي جمعت ليفربول وأرسنال، وشهدت السيناريو الأسوأ الذي لم يتمناه المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد إصابة لاعبه في عظمة الترقوة، حيث من المتوقع غيابه لفترة طويلة.

ما إصابة الترقوة التي ألمت بنجم ليفربول؟

في مشهد حبس أنفاس جماهير ليفربول، تصادم خلاله تسميكاس بمدربه الألماني يورجن كلوب، الذي كان يقف على خط التماس لمتابعة سير المباراة، ما جعله يصاب في عظمة الترقوة، ولأنه ركيزة أساسية بالنسبة للألماني خاصة هذا الموسم، قال إنه لو كان قادرًا على منحه عظمة الترقوة الخاصة به لاستكمال الموسم بشكل طبيعي لفعل.. فما إصابة الترقوة وكم تحتاج من الوقت للتعافي؟

عظمة الترقوة التي تعرضت للإصابة عند لاعب ليفربول، هي عظمة طويلة تمتد أفقيًا من أعلى عظم القفص الصدري إلى أعلى لوح الكتف، وتشكل دورًا محوريًا في دعم الكتف واستقراره، ويعد لاعبي كرة القدم والرياضيين الأكثر إصابة في هذه المنطقة بسبب الاحتكاكات والسقوط المتكرر، بحسب موقع "american academy of orthopaedic surgeons".

السقوط المتكرر يعد أحد أهم أسباب الإصابة في عظمة الترقوة، إذ تحدث معظم حالات الإصابة نتيجة السقوط على الذراع الممدودة أو الكتف، وفي بعض الأحيان نتيجة التعرض لحادث سيارة أو أي تصادم.

ويمكن الوقاية من تلك الإصابة حال تجنب السقوط على الذراع الممدودة أو الكتف، وذلك يمكن تنفيذه من خلال اتباع بعض الإجراءات مثل ارتداء أحزمة الأمان عند القيادة واستخدام المعدات الرياضية المناسبة عند ممارسة الرياضة.

أعراض الإصابة في عظمة الترقوة

ألم شديد في منطقة الكتف

تورم في المنطقة المصابة

احمرار في المنطقة المصابة

عدم القدرة على تحريك الكتف

تعتمد طريقة علاج إصابة عظمة الترقوة على شدة الإصابة، وفي معظم الحالات تستلزم راحة لا تقل عن مدة تتراوح بين 4- 6 أسابيع، وفي الحالات التي يكون فيها الكسر مُنزاحًا، قد يلزم إجراء عملية جراحية لتثبيت العظام في مكانها، وهناك أيضًا بعض المضاعفات.

مضاعفات إصابة عظمة الترقوة