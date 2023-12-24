الأسر القرآنية الفائزة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم (فيديو وصور)

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة الفرع السادس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، إذ فازت 4 أسر بجوائز مالية، إضافة إلى أسرة خامسة بجائزة تشجيعية، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30

وقالت «الأوقاف»، إن أسرة محمد سعد عيسى، فازت بالمركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية) من المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ30، محققة 92.18 درجة.

وفازت أسرة محمد سعد عيسى بجائزة قدرها نصف مليون جنيه ، وهي مكونة من:

1. سعد محمد سعد عيسى

2. سعيد محمد سعد عيسى

3. عبد العزيز محمد سعد عيسى

الفائزون في فرع الأسر القرآنية

وحققت أسرة محمود أحمد محمود مخلص، المركز الثاني، وحصلت على 89.21 درجة، وفازت بجائزة قدرها 400 ألف جنيه.

والأسرة مكونة من:

1. محمود أحمد محمود مخلص

2. أحمد محمود أحمد محمود مخلص

3. ميادة محمود أحمد محمود مخلص

وحققت أسرة عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة، المركز الثالث، وحصلت على 88.63 درجة، وفازت بجائزة قدرها 300 ألف جنيه.

والأسرة مكونة من:

1. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة

2. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة

3. فاطمة عبد الحميد عبد الفتاح أبوزهرة

وحققت أسرة صبحي جلال عبد اللطيف، المركز الرابع، وحصلت على 85.48 درجة، وفازت بجائزة قدرها 200 ألف جنيه.

والأسرة مكونة من:

1. محمد صبحي جلال عبد اللطيف

2. وليد صبحي جلال عبد اللطيف

3. سامح صبحي جلال عبد اللطيف.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه، بواقع عشرة آلاف جنيه لكل فرد من أسرة جاب الله عوض جاب الله حسين.

والأسرة مكونة من:

1. جاب الله عوض جاب الله حسين

2. إيمان جاب الله عوض الله جاب الله حسين

3. إسراء جاب الله عوض الله جاب الله حسين.

ومن المقرر أن تستكمل المسابقة فعالياتها اليوم بجانب عقد مقرأة ختم القرآن الكريم برواية ورش بحضور المتسابقين والمشاركين وكبار القراء.