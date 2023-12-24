تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، 7 سفن، وجرى تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، 821 شاحنة و65 سيارة، إذ شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 456 شاحنة و45 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، 365 شاحنة و20 سيارة.

ميناء سفاجا

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتان أمل ودليلة، فيما استقبل الميناء أمس، السفينتين دليلة والحرية، وغادرت السفينتان سينا وبوسيدون إكسبريس، وجرى تداول 2200 طن بضائع و250 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1510 ركاب بموانيها.