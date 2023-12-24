إزالة فورية لمخالفات بناء في حي المنتزه بالإسكندرية (صور)

أكد اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، أن جهود وحدة الإزالة الفورية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، منها إزالة أخطار بناء آيل للسقوط، حيث تم تكسير وإزالة حوائط بالدور الأرضي في 35 شارع جمال عبد الناصر مع شارع مسجد سيدي بشر.

إزالة بلكونة آيلة للسقوط

وأشار «سحلول» إلى أن وحدة الإزالة الفورية استجابت لبلاغ يفيد سقوط أجزاء من بلكونة بالدور الأول علوي شارع 16 سيدي بشر بحري، وتم تكسير وإزالة البلكونة.

وذكر، أن العقار صادر له قرار ترميم وهدم رقم 438 لسنة 2023 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

إزالة ستارة

وأوضح اللواء محمد عبدالله سحلول أن وحدة الإزالة الفورية قامت أيضا بتنفيذ إزالة ستارة مخالفة أعلى الدور العاشر بأحد الأبراج، وتتواصل الحملات لردع المخالفين، وتنفيذ القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لأعمال البناء، وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوق الشعب.