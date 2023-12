إيرادات فيلم «Wonka» تتجاوز الـ 150 مليون دولار عالميًا

نجح فيلم «Wonka» في تحقيق إيرادات مرتفعة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، إذ حقق نحو 39 مليون دولار خلال 3 أيام في دور العرض السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق عالميا 112.4 مليون دولار، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم حتى الآن لـ 151.4 مليون دولار.

وحقق فيلم «Wonka» في أول أيامه بالسينمات إيرادات بلغت 14.4 مليون دولار، بينما حقق في اليوم الثاني 14 مليون دولار، وفي اليوم الثالث وصلت الإيرادات 10.5 مليون دولار وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم «Wonka»

تدور أحداث الفيلم في قالب كوميدي استعراضي حول صانع الشيكولاته الشاب «ويلي ونكا»، وهي الشخصية التي جاءت في رواية «Charlie and the Chocolate Factory» الشهيرة للكاتب رولد دال، وهي المرة الثالثة التي يتم فيها تقديم فيلم سينمائي مستوحى من الرواية بعد فيلمي «Willy Wonka & the Chocolate Factory» لعام 1971، و«Charlie and the Chocolate Factory» إنتاج عام 2005.

وهو من بطولة تيموثي شالاميت، ويضم الفيلم مجموعة من النجوم بينهم هيو جرانت، وأوليفيا كولمان، وكيجان مايكل كي، وكالا لين، وباترسون جوزيف، ومات لوكا