مركز صلة بالكنيسة الأسقفية ينظم حفلا لموسيقى الميلاد في المعادي

نظم مركز صلة الثقافي التابع لكنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، حفلاً لموسيقى الميلاد، وذلك تحت عنوان «السلام»، بحضور مجموعة من سفراء الدول مختلفة.

حفل لموسيقى الميلاد

افتتح الحفل القس أسامة فتحي راعي كنيسة يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادي، مُرحبا بالحضور، إذ تحدث عن أهمية السلام في حياتنا، قائلاً إن السلام هو عطية من الله، ويجب أن نسعى لتحقيقه في حياتنا اليومية، كما علمنا السيد المسيح، مضيفا أن ميلاد المسيح يمثل لنا السلام والرجاء.

تناول الحفل مجموعة من ترانيم وأغاني الميلاد، بقيادة داليا فريد فاضل، بمشاركة مجموعة من العازفين والمغنين والمرنمين من مختلف البلاد والثقافات، وقدمت الفرقة مجموعه من موسيقى الميلاد بلغتها المختلفة.

اختتم الحفل بكلمة شكر من داليا فريد فاضل، لجميع المشاركين في الحفل، والذي أتى تزامنًا مع أعياد الميلاد.

واستضافت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك الحفل الموسيقي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، تحت عنوان «المسيا»، بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، وذلك تزامنا مع أعياد الميلاد.

تناول الحفل مجموعة من موسيقى الميلاد، للمؤلف الموسيقي جورج فردريك هاندل، بقيادة المايسترو جون بابوكيس، ومصاحبة آلة البيانو مع العازف مينا حنا.

شارك في الحفل كورال القاهرة، وأوركسترا القاهرة السيمفوني، إذ يعد هذا الحفل ضمن مجموعة حفلات تستضيفها الكنيسة الأسقفية في فترة أعياد الميلاد.