إقامة قداسات عيد الميلاد لكنائس التقويم الغربي.. وصلوات لوقف الحرب في غزة

تدق أجراس الكنائس، ويطلق الكهنة بخور القداسات، ويصدح الشمامسة بالترانيم، مساء اليوم، احتفالا بعيد الميلاد المجيد، طبقا للاعتقاد المسيحي، وفقا لكنائس التقويم الغربي في مصر، والتي تقيم قداسات العيد بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقديم التهنئة بتلك المناسبة.

خريطة قداسات عيد الميلاد

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، ويترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كما تقيم كنائس السريان الأرثوذكس، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والمارون الكاثوليك، قداسات صلاة بتلك المناسبة بحضور ممثلي عدد من المسؤولين والوزراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء الأجانب في القاهرة.

ومن المقرر أن تقيم كنيستي الروم الكاثوليك والروم الأرثوذكس في مصر، قداسات عيد الميلاد المجيد أيضا طبقا لتقويم الكنائس الغربية، صباح غدا الاثنين، إذ يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس العيد في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.

كلمات رؤساء الكنائس في قداسات عيد الميلاد

وتسيطر على قداسات عيد هذا العام أجواء الحزن على ما آل إليه الوضع في قطاع غزة في ظل وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي، فبحسب كلمات رؤساء الكنائس التي ستلقى في القداسات مساء اليوم وصباح الغد، سيتم الدعوة إلى السلام والتنديد بالخوف والقلق والرعب الذي بدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم بعد تصاعد حدة الأحداث المأساوية في الشرق الأوسط، ودفع ملايين الأشخاص إلى اللجوء خارج أوطانهم.

كما يرفع رؤساء الكنائس الصلوات من أجل وقف الحرب والدمار وتخفيف آلام ضحاياها ونشر الأمل في بناء السلام، وموجهين النداء إلى كلّ من يحمل أمانة المسؤولية في العالم إلى التحرّك بعزم لإرساء أسس السلام والعدالة وحماية حياة الناس وحفظ كرامتهم.