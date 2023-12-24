أبوشامة لـ«ملعب الفن»: الرئيس السيسي أول من طرح فكرة «الإعلام الوطني»

قال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبوشامة، إن قوة الدول تقاس بقوة إعلامها، وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرا عن الإعلام، وتصوره لشكل الإعلام، ويكاد يكون أول رئيس لمصر يطرح فكرة الإعلام الوطني.

وأضاف «أبو شامة» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، المذاع على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أن هذا نابع من أن الرئيس السيسي كان في قلب الأحداث التي بدأت في 25 يناير 2011 حتى يوم 30 يونيو 2013، وشاهد فيها لأول مرة بشكل مفصل ما يجري في الداخل المصري سواء سياسيا أو إعلاميا، حيث كان محل استياء ليس فقط للرئيس، ولكن أيضا عند قطاعات كبيرة من الناس.

وتابع: «مسألة الفوضى التي كانت موجودة آنذاك شاهدنا نتائجها وتأثيراتها الكارثية على الرأي العام المصري، والأمر كان متروكا تماما، وكان المصريون بلا مظلة حماية إعلامية تحمي وطنيتهم وانتماءاتهم وعلاقتهم بدولتهم، وتحمي أفكارهم ومعتقداتهم ورؤيتهم للمستقبل؛ فكان كل شيء يُشَكَّل وفق أهداف وأجندة أجنبية».