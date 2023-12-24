أستاذ علاقات دولية: إسرائيل تسعى لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر منذ اللحظة الأولى واجهت المخطط الذي يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، موضحا أن جميع الدلائل تشير إلى وجود رغبة إسرائيلية لتنفيذ المخطط وتصفية القضية الفلسطينية.

تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد وجود مخطط لتصفية القضية الفلسطينية

أضاف «فارس» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أغلب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تؤكد رغبتهم في استغلال ما حدث يوم 7 أكتوبر، لتنفيذ مخطط تصفية القضية الفلسطينية.

مصر تتحرك بشكل قوي وفعال لدعم القضية الفلسطينية

وتابع بأن إدراك مصر لخطورة القضية الفلسطينية، جعلها تتحرك بشكل قوي وفعال على محاور عدة لإيجاد مواقف دولية داعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية.