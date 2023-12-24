«الإفتاء»: 170 مليون تفاعل على حسابات الدار في منصات التواصل خلال 2023

قال الدكتور أحمد رجب أبو العزم مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، إن الدار حققت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في استخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصات ومواقع التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي، وسَعَتْ دار الإفتاء خلال 2023 إلى الاستفادة من الطفرة التكنولوجية الهائلة والذكاء الاصطناعي، وكل ما هو جديد في عالم السوشيال ميديا من أجل الوصول إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين ولبناء الوعي وتقديم الخدمات الإفتائية المختلفة والمعلومات الصحيحة وَفق منهجية علمية وسطية تواجه التشدد والغلو والتطرف، وتعالج الكثير من الظواهر والمشكلات التي تطرأ على المجتمع.

مكانة دار الإفتاء على منصات التواصل الاجتماعي

وتابع مدير مواقع التواصل الاجتماعي بدار الإفتاء المصرية، في بيان، بأن الدار تحتل مكانًا مهمًّا على كل منصات التواصل الاجتماعي، إذ تمتلك دار الإفتاء 22 صفحة على «فيس بوك» بلغات مختلفة، ومنصة «X»، إنستجرام، يوتيوب، تليجرام، ساوند كلاود، كلوب هاوس، تيك توك، وقناة واتس آب.

وتأتي صفحة الدار الرسمية الموثقة على «فيس بوك» في مقدمة هذه المنصات، إذ يتابعها 13 مليونا و125 ألف مشترك، وباقي المنصات يتابعها 2.5 مليون متابع، ليبلغ إجمالي المتابعين 15 مليونا و625 ألفا، كما أن التفاعل على كل المنصات زاد عن 170 مليون تفاعل خلال عام 2023.

أوضح أن دار الإفتاء قدمت خلال 2023 العديد من الخدمات الإفتائية والدينية لبناء الوعي لدى المستخدمين وتصحيح المفاهيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، منها خدمة البث المباشر اليومي، ويظهر فيه أحد علماء دار الإفتاء يوميًّا وَفق جدول مسبَّق لمدة ساعة يوميًّا للإجابة عن أسئلة المتابعين الدينية، كما يجري الرد بشكل مكتوب على الفتاوى في التعليقات لمزيد من الإفادة.

فضلًا عن البث المباشر الخاص بالإرشاد الأسري، إذ يظهر فيه أحد علماء دار الإفتاء المصرية برفقة المتخصصين من علماء النفس والاجتماع والإرشاد الأسري لحفظ كيان الأسرة المصرية، وهذه الخدمة متخصصة في حل المشكلات بين أفراد الأسرة الواحدة وخاصة مشكلة الطلاق، وذلك باستخدام الطرق التوعوية الحديثة من الإرشاد النفسي والشرعي.