أمل القرمازي أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير العرب في باريس: حققت حلمي (فيديو)

قالت أمل القرمازي، أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب في باريس، إنّ قيادتها للأوركسترا امتدادا طبيعيا لسنوات طويلة من دراسة علوم الموسيقى والتخصص في الموسيقى العربية والمسار الأكاديمي ومسارها كعازمة كمان، لافتةً إلى أنها حرصت على تقديم الموسيقى العربية بتفاصيل دقيقة جدا، ارتقاءً بالمنتج العربي وجعله ينافس في المحافل العالمية.

المشاركة في أوركسترا راقية بمعايير عالمية

وأضافت أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب في باريس خلال مداخلة لها عبر تطبيق «زووم»، في رنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «كنت أتمنى المشاركة في أوركسترا راقية بمعايير عالمية ترتقي لمستوى الموسيقى العالمية، وأنا فخورة بأني عربية وقائدة أوركسترا في الوقت ذاته».

أكل القرمازي: السنباطي وعبد الوهاب عباقرة الموسيقى العربية

وتابعت أول مايسترو عربية تقود حفل أساطير الطرب بباريس، «أوركسترا امتداد لسنوات من عزف الكمان والاختلاط في الأوركسترات العالمية والعربية، ولذلك عملت على اتخاذ خطوة للوراء حتى أكون وجة نظر عن الموسيقى العربية وأقدم وجهة نظري فيها، وبخاصة أنها في حاجة إلى التصدير للجمهور الغربي وتقديمها للجاليات العربية في أوروبا، لذلك قدمتها بوفاء كبير جدا لأصولها، ونحن لا نزايد على المبدعين أو النقلة النوعية التي أحدثها رياض السنباطي ومحمد عبدالوهاب وغيرهم من عباقرة الموسيقى العربية».