جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لصفوف المرحلة الثانوية في الفيوم

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، تفاصيل وموعد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الثانوية لصفوف النقل، إذ من المقرر أن تنطلق السبت 13 يناير المُقبل وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق 25 من نفس الشهر، حيث جرى إعلان تلك الجداول رسميًا عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الثانوية بمحافظة الفيوم.

متى تبدأ امتحانات نصف السنة 2024؟

وتبدأ امتحانات نصف السنة 2024 وفقًا لتواريخ محددة لكل مرحلة دراسية، إذ تبدأ في صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بدءًا من 10 يناير القادم، بينما تنطلق في صفوف النقل بالمرحلة الثانوية بدءًا من 13 يناير.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2024 يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 فإنّ الترم الثاني يستمر حتى الخميس الموافق 6 يونيو 2024، ثم تبدأ امتحانات آخر العام وفقًا للجداول التي تحددها كل مديرية تعليمية.

متى امتحانات الصف الأول الثانوي 2024؟

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 والذي جاء كالآتي:

- السبت 13 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة العربية، يليه امتحان الفلسفة والمنطق.

- الإثنين 15 يناير 2024.. امتحان مادة الكيمياء، يليه امتحان الجغرافيا.

- الأربعاء 17 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ثم امتحان الأحياء.

- الإثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان الفيزياء.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان مادة الرياضيات، يليه امتحان التاريخ.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 فإنّه يأتي وفقًا للسطور الآتية:

- الأحد 14 يناير 2024.. امتحان اللغة العربية، ثم امتحان الكيمياء لطلاب «علمي» والجغرافيا لطلاب «أدبي».

- الثلاثاء 16 يناير 2024.. امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- الخميس 18 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يليه امتحان تطبيقات الرياضيات لطلاب «علمي» والتاريخ لطلاب «أدبي».

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان الفيزياء، يليه امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب «أدبي»، وامتحان الفيزياء لطلاب «علمي».

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان اللغة الأجنبية الأولى، يليه امتحان الفلسفة والمنطق لشعبة «أدبي»، ثم امتحان الأحياء لطلاب «علمي».