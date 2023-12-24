رفع الإنارة وإزالة الإشغالات.. محافظة القاهرة تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية تكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة الإشغالات بمحيط الكنائس ودور العبادة والميادين، استعدادا لاحتفالات الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية واستقبال العام الجديد.

رفع كفاءة الشوارع

وشددت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رفع كفاءة الشوارع والميادين، والتأكيد على إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة، ورفع كافة الاشغالات والسيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

حملات مرور على الكنائس

وتابعت نائب محافظ القاهرة جهود أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة للعمل على مدار اليوم، وبذل الجهود تنفيذا لكافة التوجيهات، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بقيادة اللواء أيمن السعيد، رئيس الحي، بحملات للمرور على الكنائس ورفع الإشغالات استعدادًا لرأس السنة ورفع الإشغالات من أمام الكنائس تمهيدًا للاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورفع كفاءة الطرق تحقيقا لرضا المواطنين بالتركيز على رصف الطرق المتهالكة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق الحي.

كما قام محمد عثمان، رئيس حى غرب القاهرة، بجولة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والميدانية لمراجعة الاستعداد للاحتفالات بأعياد الاخوه المسيحيين بكنيسة قصر الدوباره بجاردن سيتي.