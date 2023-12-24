نائب يطالب بخطة لجذب استثمارات من «بريكس» للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس

استعرض اللواء طارق نصير وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، الأمين العام لحزب «حماة الوطن»، طلب المناقشة العامة المقدم منه وأكثر من 20 عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريا رقم 330 لسنة 2015، بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبمقتضى هذا القرار تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة وفقا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2022 وتعديلاته».

وطالب النائب طارق نصير، هيئة منطقة قناة السويس الاقتصادية، بالتحرك عبر خطة استراتيجية لجذب المزيد من المستثمرين عبر الاستفادة من عضوية مصر في العديد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية والعالمية وأخرها تجمع دول «بريكس» الذي انضمت إليه مصر مؤخرا وستبدأ عضويتها في يناير المقبل 2024.

وقال عضو مجلس الشيوخ: «من المهم أن يكون لدى الهيئة خطة إعلامية ترويجية لطرق أبواب دول هذه المجموعة وغيرها من دول العالم لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما شهدته المنطقة من الاهتمام بالاقتصاد الأخضر والذى يشهد بدوره تزايدا كبيرا في حجم الاستثمارات الموجهة إليه».