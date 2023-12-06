ضبط أحد الأشخاص بتهمة إدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، أنّ صاحب محل أدوات صيد له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، يتاجر في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية أسفل العقار سكنه دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «15 طبنجة معدلة – أجزاء وقطع غيار التصنيع – أدوات التصنيع – 4 مسدس صوت – 10 بنادق ضغط هواء وعدد من الطلقات»، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.