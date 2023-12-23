محافظ شمال سيناء يستقبل وفد الاتحاد المصري للقوة البدنية

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوة البدنية ومصارعة الذراعين، برئاسة اللواء محمود بركات، رئيس الاتحاد، وبحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

بطولة الاتحاد لمصارعة الذراعين بالعريش

وأكد المحافظ قيام الاتحاد بتنظيم بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين في الصالة المغطاة بمدينة العريش، في الفترة من 22 وحتى 23 ديسمبر الجاري، بمشاركة 60 لاعبًا من 15 ناديًا، منها 9 أندية من المحافظات و6 أندية من شمال سيناء، فضلًا عن مشاركة نادي «قادرون باختلاف» في البطولة.

هدف نشر اللعبة بمحافظة شمال سيناء

وأضاف المحافظ، أن البطولة أُقيمت على أرض العريش، بهدف نشر اللعبة في محافظة شمال سيناء، ومشاركة لاعبين من المحافظة في مختلف البطولات التي يقيمها الاتحاد.

بدوره صرح اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة، أنه تم اختيار مدينة العريش بشمال سيناء لإقامة البطولة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بإقامة أحداث رياضية مختلفة في سيناء أرض الفيروز والاستمتاع بأجوائها الخلابة.