وكيل «تعليم شمال سيناء» يشدد على الحضور والانصراف بجميع المدارس

شدد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحضور والانصراف بجميع المدارس، بما فيها المدارس البعيدة، وذلك من أجل عمل المراجعات النهائية قبيل امتحانات نصف العام.

وقال رضوان في بيان له، إنه يتم عمل لجان من المديرية والأدارات التعليمية وموجهي المواد الدراسية، لعملية التفتيش اليومي على المدارس، والتشديد على الالتزام وعمل المراجعات النهائية للتلاميذ، بمراحل النقل، سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

وأشار رضوان إلى أن اللجان ستركز على المدارس البعيدة، التي قد يصعب الوصول إليها، وذلك لضمان انتظام العملية التعليمية لجميع الطلاب.

تكريم معلمة اللغة العربية في الشيخ زويد

ومن جهة أخرى، قام فريق من المديرية، بالتنسيق مع إدارة الشيخ زويد التعليمية، بتكريم أسرة اللغة العربية، لما قامت به من أنشطة وفاعليات طوال العام، أدت إلى تفوق الطالبات.

وكرم مصطفى أبو خاطرة، وأماني البلك، موجهي اللغة العربية، أسرة اللغة العربية، والمعلمة منى يوسف بمدرسة السكة الحديد للتعليم الأساسي بنات، لتميزها بعمل مسرحيات أدبية لشرح النحو بطريقة مبسطة.

وأعرب الموجه العام للغة العربية عن سعادته بالفكرة، وأصدر تعليماته بتكريم مدرسة السكة الحديد، واسرة اللغة العربية والمعلمة التي قامت بهذه الأفكار المستنيرة، مطالبًا المزيد من العمل الجاد.

كما تم تكريم تهاني شراب مديرية المدرسة، وعدد 22 طالبة من المتفوقات بالمدرسة.