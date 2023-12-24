توقيع الكشف على 1646 شخصا بالمجان خلال قافلة طبية في مغاغة بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية، وفى مقدمتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل كل فئات المجتمع.

الكشف على 1646 حالة وصرف العلاج بالمجان

وأشار المحافظ أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 18 و19 ديسمبر الجاري بقرية كفر الصالحين التابعة لمركز مغاغة عن توقيع الكشف على 1646 حالة وصرف العلاج بالمجان.

تخصصات مختلفة في القافلة الطبية

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف وأذن، رمد) وضمت إجراء الكشف الطبي على 297 حالة جراحة، 475 حالة أطفال، 281 باطنة، 88 نساء، 67 حالة أسنان، 163 جلدية، 119 أنف وأذن، 95 رمد، 61 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 136 تحليلا مختلفا و11 حالة موجات صوتية و9 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 حالة، وإجراء 4 حالات خلع أسنان وتحويل 9 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 127 متردداً.