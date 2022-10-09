«القابضة للمياه» تكرم الطلاب المتفوقين وأوائل المدارس الثانوية الفنية

كرم المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الطلاب المتفوقين وأوائل التعليم الفني على مستوى الجمهورية من خريجي المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي عن العام الدراسي 2021-2022، كما كرم مدراء المدراس الفنية، أثناء اللجنة التنسيقة العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور نواب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، ورؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتنمية المهارات

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم الأحد، أن تجربة المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، تواكب مساعي الدولة في الارتقاء بمستوي التعليم الفني، وتنمية المهارات، وتوفير العمالة الفنية المدربة والمتخصصة، حسب احتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الجمهورية،

إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تهدف إلى إعداد خريجين متميزين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وتأهيلهم باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، وتضع الشركات التابعة أولوية لتعيين لخريجي المدارس الفنية بالكامل، وتتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق بالجامعات المصرية كما تهتم الشركة القابضة بالأنشطة الرياضية والثقافية، ورحلات ومسابقات علمية لطلاب المدارس.

تخصصات المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضحت الشركة، أن عدد المدارس الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بلغ 7 مدارس بالشركات التابعة (القاهرة ـ البحيرة ـ بني سويف ـ المنوفية- أسيوط- الجيزة- الإسكندرية)، ويوجد ثلاث تخصصات فنية بتلك المدارس وهي (تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي - ضبط وجودة معامل مياه الشرب والصرف الصحي - تشغيل وصيانة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي)، كما يوجد فصول تعليم مزدوج لمياه الشرب والصرف الصحي بشركتي (قنا - البحر الأحمر).