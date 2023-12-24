حملات مكثفة لنقل المخلفات الصلبة إلى مصانع التدوير في الدقهلية

شنت رئاسة مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات مكثفة في قطاع النظافة لرفع المخلفات الصلبة ونقلها إلى مصانع التدوير، وتطهير أماكن تجمعات النفايات وتعقيمها، للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، والحد من انتشار مسببات الأمراض التي تؤثر بالسلب على البيئة والصحة العامة.

حملات مكثفة في قطاع النظافة بالدقهلية

وقال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مجلس مدينة شربين، جرى شن حملات مكثفة منذ الصباح الباكر في قطاع النظافة، وتم استهداف عدد من القرى والعزب والشوارع والميادين الرئيسية في نطاق المدينة، وتم رفع مايقرب 75 طنا من المخلفات، ونقلها إلى مصنع التدوير وتم معاينة عدد من الشكاوى البيئية على الطبيعة وتم إزالة أسبابها تلبية لاحتياجات المواطنين.

رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء

وأضاف سيد النخيلي، رئيس مجلس مدينة تمي الأمديد، تم رفع القمامة والمخلفات والأتربة من على جانبي الطريق بواسطة سيارات كبيرة وتم نقلها إلى مصنع التدوير في مدينة السنبلاوين ورفع 200 طن من المخلفات بجانب رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء وتسوية الطرق وتمهيدها.

وتابعت رحاب المزين رئيس مجلس مدينة طلخا، رفع كفاءة منظومة النظافة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومتابعة أعمال رفع تجمعات القمامة في عدد من القرى والعزب والوحدات المحلية من خلال حملات مكثفة تم شنها صباح اليوم الباكر وجرى رفع 1000 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير.