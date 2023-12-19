حملة مكبرة لإزالة التعديات على الطريق الدولي الساحلي بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بالدقهلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الأمن والجهات المعنية، وفي حال رصد مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة.

حملات مكبرة طوال اليوم

وقالت رحاب المزين، رئيس مجلس مدينة طلخا، إنه يتم شن حملات مكبرة في الفترتين الصباحية والمسائية بشكل مستمر وبصفة دورية، وورد لمجلس المدينة بلاغ بوجود مخالفة على الطريق الدولي الساحلي، حيث تم زراعة 100 شجرة سريعة النمو محاطة على أرض مساحتها 10 قراريط مخالفة متعدى على الأرض الزراعية بالردم المخالف والارتفاع لمنسوب الطريق بغرض التبوير، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة ورفع وإزالة المخالفات.

إعادة زراعة الأرض على حساب المخالف

وأكدت رئيس مجلس مدينة طلخا أنه يتم إعادة زراعة الأرض التي تم تبويرها على حساب المخالف، تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء للحفاظ على الرقعة الزراعية والمسطحات الخضراء، وسنتصدى بكل حسم وحزم لكافة التعديات بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية.