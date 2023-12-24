«تعليم الغربية» تنظم لقاء توعويا عن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اللقاء التوعوي عن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمبان الحكومية، في مركز التنمية المهنية بالغربية، وذلك في ضوء توجيهات لدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة اهتمام الوزارة بترشيد استهلاك الطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة.

محاور اللقاء

وتناول اللقاء عدداً من المحاور، أهمها التغير المناخي ومفهوم ترشيد الكهرباء، فرص ترشيد وكفاءة الطاقة، حساب متوسط استهلاك الأجهزة الكهربائية، الأخطاء البشرية عند التعامل مع الأجهزة الكهربائية، كما تناول اللقاء عرض تجربة اليابان في ترشيد الكهرباء.

حجرات الأنشطة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الحضور إلى ضرورة العمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وبخاصة في المدارس والمعامل وحجرات الأنشطة، والعمل على توفير الطاقة قدر الإمكان، واستخدام مصادر الطاقة الجديدة، والاستفادة من خبرات الدول الأخرى في الترشيد، والوقوف لمواجهة التحديات التي تواجهنا في بناء الجمهورية الجديدة.