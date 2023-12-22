«إعداد قادة الكهرباء» يكرم «الخدمات الطبية» على رفع كفاءة المنظومة بالشركة

أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم، قيام الدفعة 37 لبرنامج إعداد القادة في الشركة، بزيارة مستشفى الكهرباء بألماظة، وذلك برعاية المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وبقيادة الدكتور حازم أحمد عبد العزيز الشورى رئيس قطاع المركز، ومديري عموم المركز، ومنهم منال الزنفلي مدير عام تنفيذ البرامج، ومروة السيد مدير عام التخطيط والتطوير، وناصر الخشن مدير برنامج إعداد القادة، ومحمد نبيل ومروة مهدي المنسقين.

جولة في أقسام المستشفى

أشارت شركة الخدمات الطبية في بيان، إلى قيام الدفعة بجولة في أقسام المستشفى المختلفة، والتقوا بعدد من المرضى، وكان في استقبالهم الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية، والدكتور عبد اللطيف الجيار رئيس القطاع الطبي في القاهرة، والدكتور محمد زكريا القائم بأعمال مدير عام مستشفى الكهرباء.

رفع كفاءة المنظومة الطبية بشركة الخدمات الطبية

أوضحت الشركة أن الدفعة قدمت 2 كرسي متحرك، لمرضى المستشفى، تعبيرا عن تقديرهم للدور الجليل الذي تقوم به المستشفى.

كما قدم ة الدكتور حازم أحمد عبد العزيز الشورى رئيس قطاع المركز، درع تكريم للدكتور محمد إسماعيل، بالنيابة عن الدفعة 37، تقديرا منهم لجهود العاملين في رفع كفاءة المنظومة الطبية بشركة الخدمات الطبية.