افتتاح المعرض المحلي للعلوم والهندسة في الدقهلية بمشاركة 137 مشروعا

افتتح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد، المعرض المحلي للعلوم والهندسة «آيسف» بالدقهلية 2024، والذي جاء تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالدقهلية.

افتتاح معرض محلي للعلوم في الدقهلية

وأشار «شعبان»، في بيان، أنه بعد الافتتاح، تفقد أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة «آيسف»، إذ يشارك به 185 طالباً وطالبة، بعدد 137مشروعاً، يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه خلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية والعلوم السلوكية والفيزياء، والآلات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية.

وأوضح وكيل وزارة التعليم، أن المشروعات المشاركة بمعرض «آيسف 2024» في محافظة الدقهلية لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدارس التربية الخاصة، ومدرسة المتفوقين، وأن لجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة، ضمت عددًا من السادة أستاذة الكليات و وكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات، والهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة المنصورة

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أن المعرض يعد نتاجاً لعمل عام دراسي كامل، من خلال مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ ورش بحثية وتدريبية، بواقع 684 مشروع على مستوى المحافظة، وجري تنفيذ عدد 17 معرضاً بحثياً، والتصفية النهائية للمسابقة 137 مشروعاً.