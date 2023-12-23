محافظ الجيزة: إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس في حي الهرم

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال تغطية وتأهيل ترعة المريوطية، بدءًا من منطقة كوبري الصحابة حتى شارع الشيشيني بحي الهرم، للوقوف على نسب تنفيذها ورفع كفاءة وتجميل الممشى أعلى الترعة.

إنشاء ساحات الانتظار

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية الإسكان، بالبدء في أعمال إنشاء ساحات الانتظار ومواقف السرفيس والمراكز الخدمية والتجارية بالقطاعات المنتهي تغطيتها، بدءًا من كوبري الصحابة بالاتجاه الآتي من الطريق الدائري، على أنّ تكون الأعمال بجودة عالية، وتنتهي طبقًا للجدول الزمني المحدد.

ووجّه محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق، بإرشاد الشركة المنفذة لأعمال رفع كفاءة طريق المريوطية في فيصل، برفع المخلفات كافة، لتحسين الصورة البصرية للطريق، واستكمال خطة الرصف لتسهيل حركة سير المواطنين.

أعمال توسعة طريق المريوطية

وتابع محافظ الجيزة مع رئيس حي الهرم، استمرار تنفيذ أعمال التوسعة لمسار طريق المريوطية، مشددًا على عدم السماح بوجود أي تعديات وإشغالات مخالفة، وأيضًا تركيب كاميرات مراقبة، لمنع السرقات والحفاظ على المال العام.