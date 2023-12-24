عاجل.. تطور مفاجئ بشأن انتقال الشناوي للدوري السعودي

كشف مصدر داخل نادي ضمك السعودي بأن النادي سيتحرك بشكل رسمي من أجل بدء مفاوضات ضم محمد الشناوي من النادي الأهلي، خلال أيام قليلة، وبالتحديد عقب انتهاء بطولة السوبر المصري بنسخته الجديدة بالإمارات.

وقال مصدر داخل نادي ضمك السعودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بالفعل محمد الشناوي تحدث عقب نهاية مباراة فريقه أمام أوراوا الياباني ولم يوضح أي شيء، ولم ينفي مفاوضتنا، وحدث تواصل مع مقربين من الحارس وخلال أيام سيحدث تفاوض رسمي من أجل بدء خطوات المفاوضات الرسمية مع النادي الأهلي».

وتابع: «هناك حارس برتغالي ينافس محمد الشناوي تحسبا لحدوث أي أزمة في المفاوضات مع النادي الأهلي برفض رحيل حارسه الأول بالوقت الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

الشناوي عن عرض السعودية: الكلام كتير

وكان مراسل قناة ssc سبورتس الرياضية وجه سؤالا لمحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بشأن إمكانية انضمامه للدوري السعودي ورد حارس الأهلي قائلًا: «الكلام كتير».

ويعد محمد الشناوي أحد أهم حراس المرمى في تاريخ مصر ونجح في حصد جميع البطولات المحلية والقارية رفقة النادي الأهلي فيما حصد 3 ميداليات برونزية رفقة القلعة الحمراء.